Псковские храмы в списке ЮНЕСКО: Какие объекты включены и что об этом говорят эксперты

13:01, 10 июля 2019, ПАИ

Без сомнения, в конце 2019-го многие российские политики и общественники событием уходящего года назовут включение 10 уникальных памятников Пскова в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это решение, принятое 7 июля в Баку, значимо не только для жителей самого города, но и для всей страны. Почему? Давайте разбираться.

Тернистый путь

Сегодня в список ЮНЕСКО входят около 30 наименований объектов и памятников, находящихся на территории Российской Федерации. В их числе, например, Красная площадь, Соловецкий монастырь, озеро Байкал, архитектурный ансамбль Кижи, Троице-Сергиева Лавра, вулканы Камчатки и Куршская коса. Это особые места, и внимание к ним приковано особое. Сюда едут миллионы туристов со всего мира. Фотографии этих памятников или их символов - одни из самых тиражируемых, а сами места - одни из узнаваемых.

Псков неоднократно подавал заявку на включение в список Всемирного наследия. Для жителей этого приграничного города, веками стоявшего на защите государственных рубежей, каждый памятник, каждый уголок достоин был этого внимания. Первоначально в заявку включали 18 объектов. Но в 2016 году, а потом и в 2017-м заявки Пскова отклоняли. Аргумент: документация представлена не в полном объеме.

В 2018 году материалы были направлены вновь. И именно эту заявку одобрили в Баку на 43-й сессии ЮНЕСКО.

Список, который был направлен изначально и тот вариант, который утвердили, - отличаются. Вместо 18 объектов одобрены для включения лишь 10. Но губернатор Псковской области Михаил Ведерников убежден, что это уже значимая победа для большой команды экспертов и энтузиастов, приложивших свои силы к этой работе.

«Не один год мы все вместе работали на этот результат. Я хочу поблагодарить министра культуры России Владимира Мединского за оказанную поддержку. Для нас это большая ответственность, потому что, с одной стороны, приводить памятники в порядок станет сложнее, но с другой это всё-таки признание наших культурных и исторических объектов и хороший повод для того, чтобы к нам приезжало как можно больше туристов», - прокомментировал решение сесии Михаил Ведерников.

Да, и глава региона это особо подчеркивает, заниматься ремонтом и содержанием этих памятников станет значительно сложнее. Ведь теперь согласование всех работ будет вестись под пристальным взором экспертов мирового уровня. Но это необходимо, если мы говорим о сохранении памятников. Только так, с придирчивым изучением каждой детали проекта, используемых материалов и привлекаемых компаний можно говорить о том, что стены этих зданий простоят еще не одно столетие, а фресковая живопись не будет утрачена.

Точки притяжения

Что же вошло в список ЮНЕСКО?

Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря.

Основание храма относят к 1120-1130 годам. Долгое время он служил усыпальницей псковских княгинь.

Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор).

Собор входит в состав монастырского комплекса XII века. В храме сохранились уникальные фрески, краски которых не меркнут столетиями.

Ансамбль Снетогорского монастыря (Собор Рождества Богородицы).

Входит в состав монастырского ансамбля XIII века. Собор примечателен тем, что в нем сохранилась фресковая живопись псковской иконописной школы.

Церковь Михаила Архангела с колокольней.

Храм XV века, встречающий гостей Пскова на подъезде к Троицкому собору.

Церковь Покрова от Пролома.

Храм XV века, находится в углу Окольного города.

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда).

Еще один храм XV века, возвышающийся в самом центре Пскова, в двух шагах от Кремля.

Церковь Георгия со Взвоза.

Храм XV века, тоже выстроенный в границах Окольного города. Примечательно, что отреставрировали его в 2016 году.

Церковь Богоявления со звонницей.

Храм XV века, отреставрирован в 2009 году.

Церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

Храм XV века, возведенный в Среднем городе.

«Наши предки строили эти храмы сотни лет назад для молитвы, а теперь они станут точками притяжения для тысяч туристов со всего мира, и это даст толчок для развития областной столицы и региона в целом», - убежден митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Он отметил, что эти храмы «будут кормить псковичей, поколение за поколением». Туризм станет источником поступления средств в бюджеты региона и города.

«Памятники архитектуры - это особая школа, основа для многих архитектурных решений. И то, что псковские храмовые элементы находят отражение в памятниках всемирного наследия, говорит о том, что они реально претендовали на то, чтобы их обозначить в списках ЮНЕСКО», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, комментируя решение о включении псковских храмов в список Всемирного наследия.

По ее словам, элементы псковской архитектурной школы можно видеть в Европе и в странах за пределами континента. А потому, по сути, восторжествовала историческая справедливость.

«Это большая честь и большая ответственность для нас», - сказала она.

Все согласованные памятники - объекты культурного наследия, которые являют собой самые древние памятники церковного зодчества. «Комиссия решила, что эти 10 памятников - самые древние, самые основные, в них сохранена идеальная историческая школа, которая требует включения в список Всемирного наследия», - добавила заместитель главы региона.

«Вообще-то они давно уже должны были быть в списке Всемирного наследия. Однако по разным причинам этот процесс затянулся. Но мы очень рады, что это произошло»,- отметил постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Он особо подчеркнул, что члены комиссии были доброжелательны и презентация была встречена весьма тепло.

«Псков с его памятниками, богатейшим наследием принадлежит к числу русских городов, которые можно считать колыбелью нашей культуры, нашей цивилизации и, разумеется, частью европейской культуры. Поэтому все это вызывает глубокое удовлетворение», - сказал Александр Кузнецов.

Что говорят эксперты

«Включение десяти храмов Пскова в список особо охраняемых объектов ЮНЕСКО — признание Пскова как выдающего памятника на мировом уровне», - заявил псковский архитектор Владимир Шуляковский в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Владимира Шуляковского, включение псковских храмов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — большой шаг, который будет способствовать привлечению средств на реставрацию и более ответственному отношению к такой работе и к городской среде в целом. «Список ЮНЕСКО - это не только права, но и обязанности для властей всех уровней», - подчеркнул он.

Псковский архитектор выразил надежду, что включение псковских храмов в список ЮНЕСКО повлияет на застройку в городе.

«Мы очень рады, что древние памятники архитектуры города Пскова вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этого события псковичи ждали много лет, и оно очень важно для нас, так как будет способствовать повышению туристической и инвестиционной привлекательности Пскова, а значит и повышению благосостояния жителей нашего города», - подчеркнула и.п. главы Пскова Елена Полонская.

Она высказала слова благодарности всей команде администрации Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, всем экспертам за проделанную в последние годы колоссальную работу, за повышенное внимание к городу Пскову, к уникальным историческим объектам.

«Руководству города Пскова совместно с депутатским корпусом Псковской городской Думы в свою очередь предстоит в будущем усилить работу над улучшением инфраструктуры города, чтобы достойно принять гостей, которые приедут в Псков. Нам есть чем гордиться, нам есть что показать», - добавила она.

А вот директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич называет внесение псковских памятников в список Всемирного наследия «событием важным и положительным» с одним «но».

«Прежде всего как факт признания ценности памятников на международном уровне это, безусловно, событие важное и положительное, поскольку мировая общественность ориентируется на некую школу общепризнанных мировых ценностей, куда и включаются разные категории памятников. С этой точки зрения это, безусловно, достижение. И достижение значимое. С другой стороны, порядок работы с такими памятниками предполагает дополнительные ограничения и условия, которые в свою очередь делают гораздо более ответственными и сложными процедуры согласования реставрационной документации и проведение самих работ, что, как показывает опыт других памятников, внесенных в объекты ЮНЕСКО, усложняет, удорожает и удлиняет период работы с памятникам», - сказал он.

Георгий Василевич уточнил, что все это внесет коррективы в обычный процесс реставрации.

«Я знаю, что список памятников, который подавался, был шире. Речь шла также и о Псковском кремле, и о других памятниках. Так что, мне думается, что данный процесс - это только начало, а не завершение. Есть надежда расширить этот список. Это, наверное, было бы правильно», - добавил он.

«Разумеется, включение в список ЮНЕСКО повышает престиж города. Во-первых, это объекты особо ценные. Не просто федеральные, а особо ценные, а теперь ещё и внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это привлекает внимание. Люди будут приезжать, значит надо соответствовать»,- отметила заместитель председателя Псковского регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

По ее словам, требуется повышение ответственности на всех уровнях — от руководителей на уровне государства до простых жителей города. «В номинации есть отдельный раздел об отношении жителей местности, повышении их уровня понимания. Для нас это очень важно, потому что в городе не такой уж порядок с памятниками, - добавила Ирина Голубева. - Со своей стороны мы, конечно, будем проводить мониторинги».

Она же дала ответ на главный вопрос — что это даст самим памятникам. «Это даёт дополнительную защиту от всего: от недобросовестного пользователя, от вандализма», - сказала Ирина Голубева и добавила, что теперь участвовать в судьбе памятников будут эксперты международного уровня.

Но без сомнения, основным результатом проделанной работы по включению псковских памятников в список Всемирного наследия называют именно увеличение туристического потока.

«Мы ожидаем не только новых туристов, которые интересуются историей Древней Руси и Пскова, мы ожидаем специалистов: историков, культурологов, искусствоведов, - отмечает президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. - За счет этого списка увеличится перечень экскурсионных маршрутов – не все эти памятники входили в стандартную обзорную экскурсию по городу».

По ее словам, туроператоры уже готовы предлагать новые маршруты.

«Ведь это очень сильный толчок для стопроцентного увеличения турпотока», - добавила Гелена Самохвалова.

А в это время

Экскурсионный центр «Троицкий» уже приглашает на уникальные экскурсии по храмам древнего Пскова, которые вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В экскурсионном центре Псковскому агентству информации рассказали, что в Спасо-Мирожский и Снетогорский монастыри организованы экскурсии в рамках программы «Ближние монастыри Пскова», в ходе которой можно увидеть уникальные фрески Мирожской обители, в Снетогорской – познакомиться с зарождением фресковой школы.

В ходе экскурсий в церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке туристы и паломники смогут ознакомиться с псковским зодчеством и услышать подробные рассказы о храмах от их настоятелей, например, за чашкой чая.