Экипаж разбившегося 78 лет назад бомбардировщика перезахоронили в Островском районе

13:43, 11 июля 2019, ПАИ

На братском захоронении в Острове-3 с воинскими почестями перезахоронили экипаж разбившегося 7 июля 1941 года бомбардировщика, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Обломки разбившегося 78 лет назад самолета обнаружили охотники в лесу Воронцовской волости Островского района в 2017 году. Исследовать место крушения удалось только через год, когда болота вокруг подсохли. Благодаря архивным документам Минобороны, удалось выяснить, что капитаном Ил-4 был младший лейтенант Степан Васильев. Ему удалось спрыгнуть с парашютом и приземлиться, но летчик погиб во время боев в феврале 1942 года. Не смоги покинуть горящую машину воздушные стрелки Василий Говорун и Егор Кузнецов. Штурман Михаил Виноградов выпрыгнул из бомбардировщика, но разбился при приземлении.

Поисковикам удалось найти родственников двух погибших бойцов Красной армии — близких Егора Кузнецова из Липецкой области и Василия Говоруна из Крыма, которые приехали на церемонию перезахоронения. Родственникам были вручены памятные медали «Шагнувши в бессмертие».