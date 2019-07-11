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Общество

Перечень наград Псковской области будет дополнен

Геральдический совет при администрации Псковской области поддержал предложение Общественной палаты региона о дополнении перечня наград почетными званиями «Заслуженный меценат Псковской области» и «Доброволец Псковской области», а также об объявлении конкурса на создание эскизов знаков для обладателей этих званий. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с состоявшегося 11 июля заседания Геральдического совета.

Секретарь Общественной палаты региона Анатолий Мультах отметил, что меценатство было широко развито в России и, в частности, в Пскове. В качестве примера он привел деятельность супругов Фан-дер-Флит и купца Карла Гельдта. «Россия отмечает выдающихся меценатов каждый год в рамках общенациональной акции «Меценат года». В Псковской области в настоящее время не действует такая форма поощрений как почетное звание и почетный знак», - сказал он и добавил, что совет Общественной палаты Псковской области ходатайствует об учреждении государственной награды — почетного знака «Заслуженный меценат Псковской области», а также о проведении конкурса эскизов этого знака.

Кроме того, Анатолий Мультах сообщил, что член общественной палаты региона Алена Козлова предложила ввести звание «Доброволец Псковской области» и объявить конкурс на создание эскиза  знака этой общественной награды. Данная инициатива была также поддержана на заседании Совета Общественной палаты региона.

Руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев заметил, что после того, как он увидел, как работают волонтеры на Ганзейских днях в Пскове, он считает, что введение награды для добровольцев необходимо поддержать. Он отметил, что при получении знака добровольца, граждан можно поощрять, например, школьники могли бы иметь преимущество при поступлении в вуз.

Председатель псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев попросил серьезно поработать над положением о награде «Заслуженный меценат Псковской области». Вице-губернатор Николай Цветков согласился с просьбой и поручил записать её в протокол.

В итоге Геральдический совет при администрации Псковской области удовлетворил предложение Общественной палаты региона о дополнении перечня наград, впоследствии будет подготовлено положение и проект эскизов. Положение о наградах выработает геральдический совет, а затем вынесет на обсуждение общественности.

Ранее по инициативе губернатора Михаила Ведерникова в Псковской области были введены  Звание «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава».

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