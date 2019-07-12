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Общество

Самовольно занятый участок освободила великолучанка после вмешательства приставов

Фото УФССП по Псковской области

Жительница Великих Лук освободила самовольно занятый земельный участок после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина занимала участок на правах аренды. Суд обязал ее передать землю арендодателю, но великолучанка огородила участок железным забором. В связи с этим судебные приставы возбудили исполнительное производство, но и это не появлило на ситуацию. Приставы отправились к великолучанке для вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также для установления нового срока для исполнения требований. При повторном визите судебный пристав-исполнитель установил, что решение суда должница исполнила в полном объеме, земельный участок освобожден.

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