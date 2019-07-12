Самовольно занятый участок освободила великолучанка после вмешательства приставов
Жительница Великих Лук освободила самовольно занятый земельный участок после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Женщина занимала участок на правах аренды. Суд обязал ее передать землю арендодателю, но великолучанка огородила участок железным забором. В связи с этим судебные приставы возбудили исполнительное производство, но и это не появлило на ситуацию. Приставы отправились к великолучанке для вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также для установления нового срока для исполнения требований. При повторном визите судебный пристав-исполнитель установил, что решение суда должница исполнила в полном объеме, земельный участок освобожден.