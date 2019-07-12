Александр Котов поблагодарил представителей регоператора по ТКО за организацию встреч в районах

13:50, 12 июля 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поблагодарил представителей «Экопрома» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области за организацию встреч в районах. Встреча с органами местного самоуправления Порховского района и регоператором по обращению с ТКО прошла в июле, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов напомнил, что толчком для системной работы на местах по вопросу реализации «мусорной реформы» стало обсуждение накопившихся проблем в рамках парламентского часа на сессии регионального парламента.

Участники встречи обсудили реализацию реформы в Порховском районе. Порховичи отметили, что их волнует проблема, связанная с полигоном ТКО. Глава Порховского района Виктор Степанов заявил Алекснадру Котову, что муниципалитет ждёт от областных властей помощи в решении этой и других проблем. «Мы хотим быть услышанными и по другим вопросам – например, по водоканалу, по очистным сооружениям. Это тоже экологические вопросы», - поддержали главу депутаты районного собрания.

Спикер Псковского областного Собрания согласился, что вопрос сроков использования порховского полигона должен решаться как можно скорее. Он констатировал, что этот объект временный, а также напомнил, что областные депутаты дважды заслушивали руководителя комитета по строительству и ЖКХ, задавали вопрос об определении мест для экотехнопарков и полигонов. «Обещания остаются в силе – администрация совместно с регоператором над проблемой работает, но однозначную перспективу нам пока не обозначили», – сказал Александр Котов.

Порховичи также предложили регоператору заняться утилизацией автопокрышек, которыми завалены леса в районе. Представитель «Экопрома» Марина Кучеровская заметила, что этот вопрос уже прорабатывается. «Было бы логично, если бы регоператор занимался утилизацией всех видов отходов, но это лицензируемый вид деятельности», - отметила она. Александр Котов напомнил, что и этот вопрос включён в перечень рекомендаций в адрес органов исполнительной власти и регоператора. «Все твёрдые коммунальные отходы должны быть утилизированы. Предложения по этому вопросу мы ждём», - добавил он.

Отдельно рассмотрели жалобы жителей Порховского района на квитанции. Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев передал представителю регоператора жалобу жителей деревни Сосновый Бор, связанную с неправильно выставленными платежками. Представитель компании «Экопром» Антон Васильев пояснил, что в таких случаях волостному руководству необходимо направлять заявление на перерасчёт в специально созданный территориальный отдел. При этом представитель регоператора заметил, что представители местной власти не всегда располагают точными данными по количеству зарегистрированных жителей в населённых пунктах.

Геннадий Григорьев призвал представителей регоператора самих приходить в каждый дом, как это делают другие организации: энергетики, газовики. Александр Котов поддержал коллегу и добавил, что регоператор в этом вопросе может попросить о помощи, но не должен снимать с себя ответственности. «Если у вас выставляются неверные квитанции – это ваша проблема в чистом виде, которую вы должны как можно быстрее решить», - сказал он и добавил, что волость объективно не может владеть полной информацией, так как УФМС эти данные не предоставляет.