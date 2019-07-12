Форум «Россия стремится в будущее!» откроется в Печорском районе 15 июля

14:05, 12 июля 2019, ПАИ

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15 июля в детском оздоровительном лагере «Стремительный» в деревне Анохово Печорского района откроется детско-юношеский форум «Россия стремится в будущее!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Организаторами мероприятия выступят сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

В праздничном открытии примут участие начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников; начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов, уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова, председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Более 200 подростков в возрасте от 7 до 16 лет ожидают творческие номера, танцевальные флешмобы от волонтеров УКОН и сотрудников полиции, показательные выступления сотрудников отряда специального назначения «Гром», фитнес-тренинги, дискуссионные площадки, на которых эксперты расскажут и дадут советы, как обезопасить себя и своих друзей от употребления наркотиков. Также речь пойдёт о здоровом питании и о том, какой вид спорта наиболее популярен среди молодёжи.

Кульминацией форума станет детская пресс-конференция, в ходе которой ребята смогут задать любые интересующие вопросы приглашенным гостям.