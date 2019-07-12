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Общество

Молодые полицейские приняли присягу в Пскове

12 июля более тридцати сотрудников органов внутренних дел, прошедших обучение в центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области, приняли присягу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Учеба слушателей длилась почти полгода. «Торжественная клятва на верность Родине – завершение напряженной программы профессиональной подготовки», - отметили в ведомстве.

Молодых офицеров поздравили заместитель начальника центра профессиональной подготовки УМВД полковник полиции Владимир Куприянов и председатель совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк. Выступавшие отметили, что главной задачей для стражей порядка была и остается защита прав и интересов граждан, оказание необходимой помощи каждому человеку, который в ней нуждается.

Полицейские перед строем поклялись соблюдать конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

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