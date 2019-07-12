В Пскове в преддверии Дня Почты работники почтовой связи рассказали о специфике своей работы

21:33, 12 июля 2019, ПАИ

В Пскове в пятницу, 12 июля, на Октябрьской площади сотрудники Управления Федеральной почтовой службы по Псковской области провели мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников почтовой связи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, для всех желающих были организованы ознакомительные экскурсии и мастер-классы по работе с техникой, также была представлена выставка автомобилей, используемых Почтой России.

Для юных участников мероприятий был организован конкурс семейного рисунка на асфальте на тему: «Поздравительная открытка для Почты России».

Директор УФПС по Псковской области — филиала ФГУП «Почта России» Евгений Каратушин отметил, что мероприятие было проведено с целью показать специфику работы почтовой службы. Организатором выступил молодежный Совет УФПС Псковской области.

Отметим, профессиональный праздник работников почтовой связи отмечается в России с 1994 года ежегодно во второе воскресенье июля.