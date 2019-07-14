С профессиональным праздником поздравил псковских работников и ветеранов почтовой службы Михаил Ведерников

10:02, 14 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с Днём российской почты работников и ветеранов почтовой службы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, глава региона отметил, что российская почтовая служба является одной из старейших в мире и, учитывая площадь страны, со времени своего образования она играла особую роль в общественной жизни, а к качеству работы почтовиков всегда предъявлялись высокие требования.

Губернатор обратил внимание на то, что почта напрямую охватывает большинство населённых пунктов России, а от оказываемых ею дополнительных услуг во многом зависит благополучие десятков тысяч сёл и деревень. «На Псковской земле, которая известна большим числом малых населённых пунктов, всё это верно вдвойне. Почта Псковской области — это порядка 300 отделений и 2,5 тысяч человек персонала, чья работа жизненно важна для корректного функционирования всех институтов нашего региона», - подчеркнул он.

По словам Михаила Ведерникова, несмотря на развитие технологий, работники почты по-прежнему преодолевают большие расстояния «в любую погоду и во все времена». «Это объективно непростые обязанности, за выполнение которых каждый почтальон достоин искренней благодарности и уважения», - сказал он.

Губернатор заявил, что областные власти делают всё возможное, чтобы работа сотрудников почты была более безопасна и комфортна и напомнил о соглашение о взаимодействии с «Почтой России», которое предполагает развитие почтовой службы, поддержку деятельности наиболее удалённых и важных отделений. «Уверен, что вместе мы добьёмся высоких результатов в этом направлении», - подчеркнул глава региона.

Он пожелал работникам и ветеранам почтовой службы крепкого здоровья, удачи, спокойствия и благополучия.

День российской почты отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Праздник был установлен Указом Президента РФ № 944 от 16 мая 1994 года.

Первые упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней давности, но государственная регулярная почтовая связь России началась с реформ Петра Великого. В 1693 году в Архангельске была заложена первая российская судостроительная верфь, и для организации регулярного почтового сообщения между Москвой и Архангельском Петр I издал Указ об организации внутренней почтовой линии по маршруту Москва — Переславль Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Вологда — Архангельск.

В этом документе были прописаны условия перевозки почты, оснащение постоялых дворов (ямов), ответственность за сохранность почты, форма одежды ямщиков, условия подбора кадров, обязанности по строительству и содержанию дорог. Налаживаем почтового сообщения занимался Наместник Северной земли, резиденция которого находилась в Ярославле.

При Екатерине II в 1781 году был создан Почтовый департамент. Сначала он входил в состав Коллегии иностранных дел, а затем был выделен в самостоятельное Главное почтовых дел управление. В том же году началась пересылка по почте денег и была налажена доставка писем на дом. Чуть позже появились тарифы тарифы на пересылку писем и посылок.

Первые почтовые ящики для сбора писем появились в Москве и Санкт-Петербурге в 1833 году. Они располагались в мелочных лавках и кондитерских.

Впервые по железной дороге корреспонденцию перевезли в 1837 году — из Санкт-Петербурга в Царское Село. Позднее появились специальные почтовые вагоны.

Первую почтовую марку в России выпустили в 1857 году, а в 1872-м ввели почтовые карточки.

В начале ХХ века для доставки почты начали использовать авиацию. Во время Великой Отечественной войны почта обеспечивала связь между фронтом и тылом. Ежемесячно в действующую армию доставлялось до 70 миллионов писем.

В 1990-х годах почтовая связь была выделена в самостоятельную отрасль во главе с Федеральным управлением почтовой связи при Министерстве связи РФ. В 1995 году управление реорганизовали в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996-м - в Департамент почтовой связи Министерства связи РФ.

В 2003 году был создан единый федеральный оператор почтовой связи — Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России».