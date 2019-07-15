Скидку в 25% дарит псковский аквапарк «Акваполис» именинникам

10:55, 15 июля 2019, ПАИ

В Пскове аквапарк «Акваполис» дарит скидку в 25% от действующих базовых тарифов «Взрослый» (13+) и «Юниор» (5-12) на билеты для именинника и его гостей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТРК «Акваполис».

Скидкой можно воспользоваться в день рождения или один раз в течение 7 дней после праздника. Акция действительна для именинника однократно.

«Замените скучные домашние посиделки на веселые спуски с горок, отдых в СПА-бассейне, в большом теплом хамаме или джакузи», - отметили в «Акваполисе».

Подробности - на сайте aqua.aquapolis60.ru или по телефону 701-101.