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Общество

Городские и областные власти поздравили псковичку Ольгу Карпову с 95-летием

15 июля председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, главный врач Псковской городской поликлиники, член общественной палаты Псковской области Галина Неваленная и исполняющая обязанности главы Пскова Елена Полонская поздравили с 95-летием псковичку, ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Ольгу Карпову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская вручила Ольге Карповой приветственный адрес и цветы. Она пожелала псковичке крепкого здоровья, мира и долголетия. «Вам - наша вечная благодарность, самые искренние пожелания благополучия и тепла», - добавила и. п. главы города.

Марина Гаращенко передала Ольге Карповой приветственный адрес от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и поздравительную открытку от имени президента России Владимира Путина.

Женщина поблагодарила гостей и поделилась воспоминаниями. Ольга Карпова рассказала, что родилась и выросла в Пустошкинском районе в многодетной семье, где, кроме нее, было еще четверо детей. Во время оккупации псковичка помогала партизанам, а в послевоенные годы окончила Опочецкое педагогическое училище и более 40 лет проработала учителем начальной школы.

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