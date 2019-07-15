Развитие волонтерства в Псковской области обсудили на первом заседании Совета по добровольчеству

18:13, 15 июля 2019, ПАИ

15 июля в администрации Псковской области состоялось первое заседание координационного межведомственного Совета по развитию добровольчества под председательством заместителя губернатора Псковской области Николая Цветкова. Участники заседания обсудили вопросы развития волонтерской деятельности в регионе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Николай Цветков вручил благодарственное письмо от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко за активную работу в 2018 году председателю Псковской областной организации «Российский Союз Молодежи» Алене Ивановой.

По словам вице-губернатора, в прошлом году в Псковской области было организовано более 80 социально значимых мероприятий, в которых приняли участие волонтеры.

Также собравшиеся подвели промежуточные итоги исполнения поручений президента РФ, которые были даны в январе по итогам Года добровольца.

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская отметила, что работа по развитию добровольческого движения в регионе активно поддерживается. По ее мнению, создание межведомственного Совета позволит эту работу структурировать и систематизировать.

Наталья Плявинская проинформировала, что в планах на 2019 год значится создание на базе ПсковГУ Ресурсного центра добровольчества, открытие не менее трех таких центров в районах. Сейчас, отметила выступающая, функции ресурсного центра по поддержке добровольчества выполняет проектный офис «Команды 2018».

«На данный момент во все региональные конкурсы по поддержке НКО включены направления по поддержке добровольчества, а вся конкурсная документация по грантовой поддержке приведена в соответствие с принципами и подходами, которые содержатся в Положении о порядке президентских грантов на основании поручений президента», — отметила Наталья Плявинская.

Николай Цветков напомнил об инициативе об учреждении знака «Заслуженный доброволец Псковской области». Он отметил, что появление такой награды уже поддержал областной Геральдический совет.

Заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Мария Саушкина рассказала о мероприятиях по вовлечению в добровольческую деятельность жителей Псковской области, подчеркнув, что добровольческое движение в регионе набирает обороты. В качестве примера она привела конкурс «Доброволец России», на который от региона поступили 144 проекта, что в 6 раз больше, чем в минувшем году. Наибольшее количество заявок были направлены из Пскова, Великих Лук и Островского района.

«Особенно хочется отметить опыт работы волонтеров в дни проведения 39-х Международных Ганзейских дней в городе Пскове. Всего было задействовано в проведении мероприятий более 700 человек, которые обеспечивали работу по 40 направлениям различной деятельности», — подчеркнула Мария Саушкина.

По итогам заседания дано поручение внести свои предложения в региональную межведомственную программу по развитию добровольчества в Псковской области на 2019 год и плановый период до 2024 года.

Координационный межведомственный Совет по развитию добровольчества был создан в мае по Указу губернатора Псковской области Михаил Ведерникова. В его состав вошли председатели комитетов администрации Псковской области, общественники, координаторы волонтерских движений на территории региона, представители силовых ведомств, представители органов местного самоуправления. Совет должен обеспечивать взаимодействие органов местного самоуправления с некоммерческими и волонтерскими организациями, создавать механизмы вовлечения жителей Псковской области в добровольческую деятельность, в особенности через единую информационную систему «Добровольцы России».