По следу от обуви нашли угонщика автомобиля в Пскове

11:52, 16 июля 2019, ПАИ

Судебная трасологическая экспертиза помогла установить причастность 22-летнего молодого человека к угону автомобиля в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации, задержали виновного псковские дознаватели.

По предварительным данным, 10 июля подозреваемый со своим другом приехал в Псков из деревни Верхолино Псковского района. На площади Ленина они оба выпивали пиво, но решили вернуться домой не на автобусе №127, а на чужом автомобиле. В поисках транспортного средства они направились во дворы в сторону микрорайона Овсище, где около 21:00 наткнулись на автомобиль ВАЗ-21074, водительскую дверь которого владелица забыла запереть на замок.

Злоумышленники завели машину, соединив провода в рулевой колонке, и поехали в сторону своей деревни. По пути в автомобиле заблокировался руль и неподалеку от Ваулино он врезался в столб. Проезжающий мимо водитель помог им выехать на дорогу, после чего молодые люди приехали в Верхолино и спрятали машину за местной свалкой. При этом 22-летний угонщик положил к себе в карман водительское удостоверение, которое нашел в автомобиле.

Спустя два дня угонщики вернулись к машине и украли задние колонки, автомагнитолу, после чего отогнали его на дорогу, ведущую к садоводству «Вишенка».

В ходе осмотра места угона дознаватели изъяли след обуви одного из подозреваемых, который впоследствии совпал с обувью 22-летнего злоумышленника, подтвердив его причастность к преступлению. Оба подозреваемых дали признательные показания. Автомобиль, водительское удостоверение и личные вещи возвращены потерпевшей.

Сейчас уголовное дело по подследственности передано в следственный отдел, угонщики привлекаются по части 2 статьи 166 УК РФ. Им грозит до 7 лет тюрьмы.