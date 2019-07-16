Снижение пропускной способности возможно на российско-латвийской границе в Псковской области

11:27, 16 июля 2019, ПАИ

Снижение пропускной способности возможно на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Бурачки на российско-латвийской границе в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ведомстве пояснили, что на пропускной способности может отразиться ремонт, который начался в сопредельном многостороннем автомобильном пункте пропуска Терехово (Латвия).

В 2017 году пост МАПП Бурачки Псковской таможни являлся одним из самых загруженных таможенных постов Северо-Западного таможенного управления. В мае 2017 года было принято решение о повышении эффективности работы данного таможенного поста. Проведенные мероприятии привели к совершенствованию механизма таможенного администрирования, увеличению пропускной способности и прозрачности совершения таможенных операций.