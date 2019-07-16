Трагикомедией «Играй, скрипач!» завершатся гастроли Новороссийского театра в Пскове

11:39, 16 июля 2019, ПАИ

11 августа в 18:00 на большой сцене Псковского драмтеатра состоится показ заключительного гастрольного спектакля Новороссийского театра драмы «Играй, скрипач!», поставленного по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Режиссер постановки, он же исполнитель главной роли Тевье-молочника – художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани, член Союза театральных деятелей России Евгений Кушпель. Повесть еврейского классика Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник», написанная в начале ХХ века, превратилась в мюзикл «Скрипач на крыше» (США, Бродвей, 1964), а затем в пьесу российского драматурга Григория Горина.

Для зрителей старше 12 лет. Забронировать и купить билеты можно на сайте театра.

Гастроли Новороссийского народного муниципального драмтатического театра имени Владимира Амербекяна пройдут в Пскове с 8 по 11 августа. Показы состоятся в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли». В сентябре Псковский драмтеатр представит лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Новороссийске.