0
12:07
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
12:05
Начался ПАИ-live по информатизации регионального здравоохранения
11:44
Молодежный форум «Без границ» начинает работу в Псковской области
09:28
Об электронных медкартах и вызове врача через интернет расскажет гость ПАИ-live
09:10
Фестивальный день ждет Псков 20 июля
22:44
Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК
18:18
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Еще новости
Общество

Трагикомедией «Играй, скрипач!» завершатся гастроли Новороссийского театра в Пскове

11 августа в 18:00 на большой сцене Псковского драмтеатра состоится показ заключительного гастрольного спектакля Новороссийского театра драмы «Играй, скрипач!», поставленного по мотивам комедии Григория Горина «Поминальная молитва». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Режиссер постановки, он же исполнитель главной роли Тевье-молочника – художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани, член Союза театральных деятелей России Евгений Кушпель. Повесть еврейского классика Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник», написанная в начале ХХ века, превратилась в мюзикл «Скрипач на крыше» (США, Бродвей, 1964), а затем в пьесу российского драматурга Григория Горина.

Для зрителей старше 12 лет. Забронировать и купить билеты можно на сайте театра.

Гастроли Новороссийского народного муниципального драмтатического театра имени Владимира Амербекяна пройдут в Пскове с 8 по 11 августа. Показы состоятся в рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли». В сентябре Псковский драмтеатр представит лучшие спектакли из своего репертуара на сцене в Новороссийске.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
16 июля 2019
Игры, мастер-классы и квесты ждут псковичей на празднике «РосянкаFEST»
Начался ПАИ-live по информатизации регионального здравоохранения
16 июля 2019
Начался ПАИ-live по информатизации регионального здравоохранения
Молодежный форум «Без границ» начинает работу в Псковской области
16 июля 2019
Молодежный форум «Без границ» начинает работу в Псковской области
Об электронных медкартах и вызове врача через интернет расскажет гость ПАИ-live
16 июля 2019
Об электронных медкартах и вызове врача через интернет расскажет гость ПАИ-live
Фестивальный день ждет Псков 20 июля
16 июля 2019
Фестивальный день ждет Псков 20 июля
Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК
15 июля 2019
Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
15 июля 2019
Александр Котов вошел в топ-20 июньского медиарейтинга глав заксобраний РФ
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»

Идет загрузка...