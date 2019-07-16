Хор Монреаля и Псковский симфонический оркестр дадут совместный концерт в августе

13:19, 16 июля 2019, ПАИ

8 августа в 19:00 на сцене Псковской областной филармонии состоится концерт Монреальского классического хора (Chœur classique de Montréal). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, хор совместно с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии исполнит Реквием русского композитора Осипа Козловского и Три русские песни Сергея Рахманинова.

Солировать на концерте будут Екатерина Кудрявцева (сопрано), Анна Холмовская (меццо-сопрано), Константин Степанов (тенор), Алексей Комаров (баритон).

Монреальский классический хор в этом году отмечает свое тридцатилетие. В его состав входят 55 хористов. Ансамбль выступает несколько раз в год, в том числе в самом престижном зале Монреаля «Мэзон симфоник» (Maison Symphonique). Хором и его оркестром дирижирует заслуженный деятель искусств провинции Квебек Луи Лавигёр.

В августе хор даст концерты в Пскове, Москве и Ярославле. Эти выступления, по мнению руководителей коллектива, подчеркнут объединяющий и международный характер классической музыки.

Главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Псковской областной филармонии – Николай Хондзинский.

Билеты можно приобрести или забронировать на сайте филармонии. Для зрителей старше 6 лет.