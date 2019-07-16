Организация доступной среды должна быть обязательным условием при строительстве – Михаил Ведерников

14:34, 16 июля 2019, ПАИ

Обязательным условием при строительстве жилых домов и учреждений в Псковской области должна быть организация доступной среды. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания администрации региона 16 июля при обсуждении доклада главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Евгения Шапкина, изменения предстоит обсудить с застройщиками. По его мнению, новые правила нужно принять один раз, будет наработка, а дальше возможны корректировки нововведений. Архитектор считает, что такой подход в итоге экономит затраты проектировщиков и застройщиков.

Михаил Ведерников согласился, что новые единые правила застройки должны быть приняты один раз и никаких «сверхтребований» нет. Губернатор также подчеркнул, что областные власти уже общались с застройщиками и проектировщиками, по его словам, они «добросовестные и понимают, что весь цивилизованный мир работает по таким правилам».

Проекты будут доработаны в ближайшее время и согласованы с прокуратурой, а позже - приняты.

На заседании Евгений Шапкин доложил о направлениях деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области и планах работы на 2019 год. Он отметил, что в текущем году планируется подготовить ряд нормативно правовых актов: постановление о внесении изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования Псковской области в части увеличения обеспеченности автомобильными стоянками многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки при разработке проектов планировок и проектной документации, а также изменения в действующий Закон Псковской области «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области».

Кроме того, планируется разработать нормативные правовые акты, позволяющие контролировать процессы создания архитектурных проектов зданий и проектов благоустройства.

Полномочия по утверждению региональных нормативов градостроительного проектирования возложены на Комитет по строительству и ЖКХ.