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Общество

Псковский Дом офицеров победил в областном смотре-конкурсе «Клуб года - 2018»

Псковский Дом офицеров победил в областном смотре-конкурсе «Клуб года - 2018» в номинации «Городские и районные дома и центры культуры». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Учреждение-победитель в данной номинации получит диплом лауреата и памятный подарок за 45 тысяч рублей. Церемония награждения состоится в конце 2019 года.

Дом офицеров Псковского гарнизона был сформирован в 1947 году, в 2011 году он стал муниципальным учреждением культуры. Сейчас в Доме офицеров есть зрительный зал на 650 посадочных мест с двумя гримерными комнатами, конференц-зал, зала для занятий хореографией, кабинеты для занятий творческих коллективов, фитнес-зал. На сегодняшний день там занимаются порядка 20 самодеятельных коллективов.

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