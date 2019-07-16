Как записаться к врачу в Интернете: ПАИ-live с Сергеем Мацепуро

18:22, 16 июля 2019, ПАИ

16 июля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал директор медицинского информационно-аналитического центра Псковской области Сергей Мацепуро. Он рассказал об обновленном сайте k-vrachu.pskov.ru, который был запущен с 15 июля, а также о том, какие плюсы даёт электронный документооборот, и когда жители региона смогут вызвать врача через Интернет.

- Что не так было со старым сайтом. Почему его пришлось обновить?

- Старый сайт существовал у нас довольно-таки давно. В 2012 году была запущена предыдущая версия сайта, она переживала модернизацию, но к определенному моменту мы поняли, что «уперлись» в некий предел функционала портала: его стало сложно развивать и поддерживать.

Разработчики региональной медицинской информационной системы приняли решение о развитии новой ветки портала: записи на прием к врачу. Был собран перечень проблем и вопросов, которые возникали с предыдущем порталом, а также перечень задач для работы на перспективу, для чего портал в дальнейшем может понадобиться.

Особенно последнее время по работе старого портала возникало много претензий у граждан: районные жители не могли записаться в медицинские организации, которые находятся в Пскове и Великих Луках. Эту проблему закрывали работой колл-центра. На новом сайте данная проблема на сегодняшний день решена.

Также новый портал потребовался для увеличения объёма информации о медицинских организациях и их специалистах. В новом портале расширен функционал по картотеке медработников. Теперь по каждому расписанию можно перейти в карточку медработника, где есть информация о его стаже, образовании, сертификации. На старом сайте такой информации не было.

Кроме того, актуализирован раздел о медицинских организациях. На сегодняшний день работа продолжается. Две недели у нас будет еще обкаточный период. Сейчас мы собираем отклик граждан на проблемы, которые возникают. Сейчас также стал более удобный функционал по добавлению лиц в картотеку.

- Насколько реально через портал записаться на диспансеризацию и вызвать врача на дом?

- Это реальный функционал портала. Но между самим функционалом портала и непосредственной работой есть ещё некоторые организационные моменты. Например, вызов врача на дом. Сейчас граждане звонят в поликлинику, оператор принимает вызов и расписывает его по действующим врачам. В принципе, способ вызова врача через Интернет должен упростить подход. Но, мы сейчас обсуждаем это как перспективу, а никак уже что-то совершившиеся. Пациент будет заходить на портал, затем выберет на нём причину, по которой он вызывает врача, указывая симптомы, после этого данный пациент попадает в медицинской системе в лист ожидание, а затем информация снимается и попадает к участковому терапевту.

Почему это сейчас сразу не запускается? Ни для кого не секрет, что в Псковской области есть кадровый дефицит врачей. Не по всем участкам у нас всегда четко определены участковые врачи, у них происходит совмещение.

- Функционал сайта позволяет это делать сейчас?

- Да, но мы будем адаптировать его под наши реалии, потому что если сделать как правильно, то скорее всего, мы можем столкнуться с проблемой из-за дефицита врачей в регионе. Во многом проблема с электронной записью именно из-за дефицита специалистов. Компьютер и информационная система не лечат человека, но они помогают прозрачнее сделать этот метод, позволяют применить новые методы анализа. Нам становится проще выявлять проблемы и реагировать на них. Но от того, что мы увеличиваем количество точек записей на приём: регистратура, телефоны регистратуры и колл-центра, интернет — терапевтов больше не становится.

- Какова востребованность такой формы, сколько посещений было на старом сайте?

- Сайт «К врачу» - составная часть общей системы электронной регистратуры единой информационной системы Псковской области. По данным на 2018 год через данную систему было совершено более 1 млн 800 тысяч записей. Они включают в себя явку пациента в регистратуру, запись через Интернет, колл-центр, а также внутренние направления в организации либо между ними. Процент удаленной записи через Интернет составил чуть больше 6% по всем записям, среди записей к специалистам — порядка 12%. Это не большая цифра.

- А какая динамика за годы существования портала?

- У нас был большой прорыв в 2014 году. Было значительное увеличение, скачок востребованности электронной регистратуры. Но, по мнению жителей и врачей в отдаленных районах, этот функционал не очень нужен, потому что на селе все друг друга знают, процесс коммуникации очень упрощён. Однако для нас такое взаимоотношение хуже, потому что мы не можем анализировать востребованность и нагрузку на запись, в какое время она происходит.

- Так это одна из причин, по которой востребованность сайта небольшая?

- Существуют определенные ограничения. Есть лимит, который выделяется под запись через удаленные средства: Интернет и колл-центр, есть лимит на регистратуру в поликлинике на первичный прием и повторные посещения. Например, был у нас опыт, когда стоматологическая поликлиника увеличила количество бирок через Интернет. Соответственно номерков, за которыми стоят в регистратуре, стало меньше и ажиотаж вырос ещё больше. К сожалению, мы делим одного и того же специалиста. Возможность, что мы можем сделать всю запись через Интернет есть, но у нас есть и категория населения, которая вообще не пользуется Интернетом. И если мы сделаем всё через Интернет, тогда таких граждан мы совсем отсекаем от этого вида медицинской помощи.

- Количество медицинских специальностей, к которым можно записаться на прием через портал, будет увеличено?

- Этот вопрос рассматривается на уровне комитета по здравоохранению. Это возможно, мне кажется, это было бы действительно правильнее, но нужно смотреть на реальное положение дел: не будет ли обратного эффекта, не вызовет ли это у нас наоборот дефицит специалистов.

- На диспансеризацию уже возможно записываться сейчас?

- Этот функционал включен на перспективу. То обновление портала, которое произошло вчера, оно полностью повторяет функционал предыдущего портала. Ближайший месяц - это будет так. Пока идет «устаканивание» работы, обработка той информации, которую мы получаем от медицинских учреждений и граждан.

Портал оттестирован, но «в тепличных лабораторных условиях», а сейчас мы его выпустили под нагрузку в медицинские организации. Медицинские организации стали выглядеть прозрачнее, и им, возможно, придется скорректировать свою информацию. Когда за вами наблюдает вся область, вы, наверное, добросовестнее разместите информацию о работе своей организации, которая отображается на портале.

На это мы планируем где-то месяц потратить. Потом мы на базе Пскова приступим к реализации процесса вызова врача на дом через Интернет. Я не буду обещать, что через месяц мы получим совсем другой мир, так как это процесс поступательный. До конца года мы по максимуму постараемся ввести функционал: вызов участкового врача, и, возможно, профосмотры и диспансеризацию.

Также прорабатывается вопрос о доступе к электронной медицинской карте. На сегодняшний день жители могут в личном кабинете получить информацию, когда они были у врача. В дальнейшем планируется обеспечить и допуск к медицинской информации пациента. Но тут многое зависит от того, в каких объёмах информация заведена в системы. С данными пациентов на местах уже работают врачи, но у них разный уровень подготовки работы с компьютерной техникой. У нас электронный медицинский документооборот узаконен, но он не отменяет бумажные документы. Значительная часть медицинской документации ведется в бумажном виде. Соответственно, сегодня ограничена информация, которую можно получить с помощью электронной карты.

- А какой будет эффект от 100% введения электронной медицинской карты?

- Полноценное введение электронной медицинской карты позволит уйти от проблемы потерянных амбулаторных медицинских карт. Также с помощью электронной карты будет удобнее обрабатывать информации о состоянии здоровья, делать срез о состоянии здоровья населения региона. Это помогает также делать соответствующие оргвыводы и корректировать задачи по управлению здравоохранением.

- Сможет ли электронный документооборот поменять соотношение траты времени на бумагу и пациента?

- В медицинских системах наиболее распространен функционал шаблонирования. По заболеваниям, лечению создаются шаблоны, куда специалист заносит данные по конкретному пациенту. Есть такой вариант с помощью специальной системы интерпретировать речь в письменную: просто надиктовываются симптомы и определенные параметры, а система воспроизводит это все как готовый текст. В некоторых регионах такие методы уже пробуют реализовать, но в Псковской области на сегодняшний день такой вариант не рассматривается.

- Какие прикладные задачи ставятся перед информатизацией регионального здравоохранения?

- Все мероприятия направлены на ускорение принятия правильных решений. Своевременное принятие правильных решений, наблюдение за динамикой здоровья человека - забота о его здоровье, снижение смертности, более ранее выявление заболеваний. Вся информатизация, весь электронный документооборот направлены в первую очередь на скорость. Нет разницы как описывать организм человека на бумаге или в электронном виде, но во втором случае информация более доступнее. И вопрос передачи информации из условного Бежаницкого района в Псковскую больницу он понятное дело быстрее пройдет в электронном виде.

- Какую роль здесь играет человеческий фактор? В отдаленных населенных пунктах даже врачи не понимают смысла электронного документооборота. Существует ли такой феномен, что реально быстрее все делать руками?

- Такая тенденция была, но её удалось переломить. Медикам дали функционал - возможность направления в другие медицинские организации. Перестали направлять пациентов самостоятельно ехать с направлением в Псков или Великие Луки. На сегодняшний день организовано направление к специалистам в электронном виде.

- Сейчас идут разговоры о том, что к 2022 году россияне перейдут на электронные больничные листы. Какой смысл во введении электронного больничного листа?

- 2022 год вполне реальная цифра. В Псковской области на сегодняшний день в электронном виде выписывается более 20% больничных листов. От электронного больничного листа есть ряд плюсов: снижение фальсификации листов, снижается количества забракованных, некорректно заполненных листов. Также электронный вид позволяет внедрить систему прямых выплат непосредственно самому гражданину из фонда социального страхования, минуя работодателя.

- Как применяется метод удаленной медицины в регионе? Как это работает, и что это за пациенты?

- В псковской городской поликлинике производится удаленное мониторирование больных гипертензией. Пациенту выдается прибор на дом, и данные автоматически снимаются и передаются в лечебное учреждение: в личный кабинет пациента и рабочему специалисту. Соответственно это позволяет быстро обработать информацию, видеть проблемы со здоровьем, сравнить данные за определенные период. Это делается для людей, у которых есть проблемы с артериальным давлением.

Еще у нас применяется передача ЭКГ на расстоянии. Снимается ЭКГ и передается в региональный сосудистый центр. После этого сразу дается обратная связь: нужна ли госпитализация или нет, либо даются какие-то рекомендации. В прошлом году был опробован пилотный проект на базе нескольких ФАПов Порховского и Опочецкого районов, туда были поставлены такие комплексы, которые позволяют на расстоянии передавать ЭКГ и другие параметры. Жители населенных пунктов обращались в ФАПы и дальше, если это требовалось, информация передавалась в районную больницу, где уже специалист оценивал состояние здоровья. Таким образом, пациента не гонят за несколько километров ехать в районную больницу.

- Как должна в Псковской области в идеале выглядеть информатизированная медицина?

- В идеале она должна быть вообще безбумажной. Информатизация - это дорого, увеличение счетов за электричество, плюс мы закупаем сейчас много техники, которую нужно обслуживать. Но на сегодняшний день без бумажного носителя никак: подпись и печать они на бумаге. Но в идеале, по моему мнению, все-таки все должно быть безбумажной. Необходимо от врача по-максимуму «отобрать» бумагу и ручки и даже минимизировать взаимодействие с компьютером, чтобы он больше общался с пациентом. Совсем от бумажного документооборота мы отказаться не сможем, но в течение нескольких лет вполне возможно отказаться от него, но не полностью.