Белоруссия рассчитывает подписать визовое соглашение с Россией до конца 2019 года

23:00, 16 июля 2019, ПАИ

Белоруссия рассчитывает подписать соглашение с Россией о взаимном признании виз до конца 2019 года. Как пишет БЕЛТА, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

По мнению посла, этот документ будет подписан до конца года, поскольку Белоруссия и Россия уже завершили внутригосударственные процедуры по его согласованию. Владимир Семашко сказал, что стороны выбирают удобный момент для подписания документа.

«Почти на 100% уверен, что это будет подписано», - высказал свою позицию посол.