Кинопремьеры недели: авторемейк диснеевского «Короля Льва» и хоррор «Солнцестояние»

15:29, 17 июля 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: очередной авторемейк диснеевского мультфильма «Король Лев» и «Солнцестояние» - оккультный этно-хоррор от Ари Астера.

«Солнцестояние»

Вторая картина внезапного американского режиссера-вундеркинда Ари Астера, который в 2018 году выстрелил с искусным мистическим хоррором «Реинкарнация». Астер руку решил не менять (как собственно и дистрибьютеров – фильм выпускает все та же волшебная инди-конторка A24): написал и поставил еще один изобретательнейший хоррор, где друзья-антропологи решают отпраздновать День летнего солнцестояния в неведомой странной коммуне. Ведь там этот День отмечают с особым размахом: раз в 90 лет устраивают уникальный обряд. Но жестокая сектантская реальность, с которой сталкиваются главные герои уничтожает их самые светлые ожидания от поездки.

По-настоящему летний зловещий инди-хоррор в лучших жанровых традициях и с оригинальным почерком Астера - в прокате с 18 июля.

«Король Лев»

Лапы гиганта Disney постепенно и весьма решительно перемалывают собственные классические хиты и конвертируют культовые нарисованные истории в полнометражные фильмы. В популярном сегодня формате live-action с, естественно, переменным успехом уже пересняты «101 далматинец», «Алиса в стране чудес», «Красавица и Чудовище», «Книга Джунглей», «Дамбо», «Золушка», «Кристофер Робин», «Аладдин» и другие мультфильмы. Впрочем, с грандиозными планами мышиного дома алчности можно ознакомиться вот здесь.

Дело, конечно, дошло и до «Короля Льва»: в качестве режиссера – студийный виртуоз Джон Фавро, свои голоса животным подарили не самые последние актеры - от Дональда Гловера до Сета Рогена, а за музыкальное сопровождение отвечает (вдруг) сам Ханс Циммер. Сюжет, безусловно, не поменялся и это все та же старая добрая легенда про львёнка Симбу.

Невероятная фотореалистичная графика, райские пейзажи и слегка криповатые сурикаты, кабаны, крокодилы, львы и гориллы - словно в страшном (а может и нет) сне таксидермиста – в прокате с 18 июля.