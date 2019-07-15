0
15:29
Кинопремьеры недели: авторемейк диснеевского «Короля Льва» и хоррор «Солнцестояние»
20:09
Вера Емельянова: Начался новый этап развития музейного комплекса объединённого Псково-Изборского музея-заповедника
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
09:47
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
11:19
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
18:06
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
Еще новости
  • Коротко
Культура

Кинопремьеры недели: авторемейк диснеевского «Короля Льва» и хоррор «Солнцестояние»

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: очередной авторемейк диснеевского мультфильма «Король Лев» и «Солнцестояние» - оккультный этно-хоррор от Ари Астера.

 

«Солнцестояние»

Вторая картина внезапного американского режиссера-вундеркинда Ари Астера, который в 2018 году выстрелил с искусным мистическим хоррором «Реинкарнация». Астер руку решил не менять (как собственно и дистрибьютеров – фильм выпускает все та же волшебная инди-конторка A24): написал и поставил еще один изобретательнейший хоррор, где друзья-антропологи решают отпраздновать День летнего солнцестояния в неведомой странной коммуне. Ведь там этот День отмечают с особым размахом: раз в 90 лет устраивают уникальный обряд. Но жестокая сектантская реальность, с которой сталкиваются главные герои уничтожает их самые светлые ожидания от поездки.

По-настоящему летний зловещий инди-хоррор в лучших жанровых традициях и с оригинальным почерком Астера - в прокате с 18 июля.

 

«Король Лев»

Лапы гиганта Disney постепенно и весьма решительно перемалывают собственные классические хиты и конвертируют культовые нарисованные истории в полнометражные фильмы. В популярном сегодня формате live-action с, естественно, переменным успехом уже пересняты «101 далматинец»«Алиса в стране чудес»«Красавица и Чудовище»«Книга Джунглей»«Дамбо»«Золушка»«Кристофер Робин»«Аладдин» и другие мультфильмы. Впрочем, с грандиозными планами мышиного дома алчности можно ознакомиться вот здесь.

Дело, конечно, дошло и до «Короля Льва»: в качестве режиссера – студийный виртуоз Джон Фавро, свои голоса животным подарили не самые последние актеры - от Дональда Гловера до Сета Рогена, а за музыкальное сопровождение отвечает (вдруг) сам Ханс Циммер. Сюжет, безусловно, не поменялся и это все та же старая добрая легенда про львёнка Симбу.

Невероятная фотореалистичная графика, райские пейзажи и слегка криповатые сурикаты, кабаны, крокодилы, львы и гориллы - словно в страшном (а может и нет) сне таксидермиста – в прокате с 18 июля.

Муслим Камалов
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Киногид
Инопланетное пати в Париже: почему новые «Люди в черном» заставят вас стереть себе память Пепел к пеплу: Саймон Кинберг и Fox хоронят франшизу о мутантах в «Люди Икс: Тёмный феникс» Кинопремьеры недели: «Рокетмен», «Люди Икс: Тёмный Феникс» и новый фильм Брайана Де Пальмы Атомный реслинг: насколько ужасна «Годзилла 2» Майкла Догерти Кинопремьеры недели: «Годзилла 2», «Так сказал Чарли» и сиквел «Тайной жизни домашних животных» «Красочная буря в пустыне»: ремейк «Аладдина» от Гая Ричи Кинопремьеры недели: «Братство», «Война Анны» и «Коридор бессмертия» На пороге вечности: «Мстители: Финал» «Игры разумов»: Шон Пенн и Мэл Гибсон создают Оксфордский словарь Кинопремьеры недели: «Синонимы», «По воле божьей» и «Последствия»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вера Емельянова: Начался новый этап развития музейного комплекса объединённого Псково-Изборского музея-заповедника
15 июля 2019
Вера Емельянова: Начался новый этап развития музейного комплекса объединённого Псково-Изборского музея-заповедника
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
13 июля 2019
Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» проходит в Выбутах
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
12 июля 2019
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
11 июля 2019
Выставка женщин-фотографов открылась в Псковской городской поликлинике №3
Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО
11 июля 2019
Благодаря Пскову Россия вышла на 8-е место по числу объектов в списке ЮНЕСКО

Идет загрузка...