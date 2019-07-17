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Общество

Псковский Россельхознадзор не пустил собаку в Стокгольм

В многостороннем автомобильном пункте Шумилкино в Печорском районе не позволили покинуть Россию собаке, которую везли в Стокгольм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

При проведении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке Государственной границы РФ не обнаружено разрешения ведомства на коммерческий вывоз животного в связи со сменой владельца, что нарушает административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Оформлен акт о возврате собаки. 

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