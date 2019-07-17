Полицию привлечь к школьной медиации планируется в Псковской области

14:12, 17 июля 2019, ПАИ

В Псковской области планируется привлечь к школьной медиации сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе 17 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в 2018 году было зафиксировано 6 случаев самовольных уходов детей.

Александр Седунов рассказал, что дети уходят не только из образовательных учреждений, но и из семей. По каждому случаю, подчеркнул он, проводится проверка. Кроме того, во всех образовательных организациях ведется мониторинг посещаемости занятий, и при выявлении систематических прогулов ставят в известность родителей. Встречаются и случаи ухода детей из коррекционных школ, там работа также проводится, добавил Александр Седунов.

По его мнению, нужно наращивать количество педагогов, которые будут взаимодействовать с детьми в сфере профилактики, психологии.