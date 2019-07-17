Встреча с известными бизнесменами пройдет на форуме «Без границ» в Себежском районе

15:15, 17 июля 2019, ПАИ

Диалог с известными бизнесменами и лидерами общественного мнения Псковской области пройдет на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 18 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Молодые люди смогут пообщаться с генеральным директором «Титан-Полимер» Германом Петрушко, председателем совета ассоциации фермеров Псковской области, региональным руководителем Союза сельских женщин России Юлией Рощиной, заместителем генерального директора мужского косметического бренда России IRON BARBER Степаном Манфановским, в также с врио ректора Псковского государственного университета Натальей Ильиной. Встречи начнутся в 14:00 на площадке форума.

Молодежный форум проходит с 16 по 21 июля, в его рамках работают шесть образовательных программ. Организаторы форума — управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и ПсковГУ при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области имени «Святой равноапостольной княгини Ольги».