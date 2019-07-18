Псковичей приглашают на музыкальный open-air с участием джаз-оркестра из Санкт-Петербурга

12:55, 18 июля 2019, ПАИ

24 июля в 19:00 в Пскове на террасе отеля «Покровский» состоится музыкальный open-air с участием джаз-оркестра из Санкт-Петербурга «Jazz Philharmonic Orchestra», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В состав этого профессионального биг-бэнда входят 16 лучших джазовых музыкантов северной столицы под управлением Кирилла Бубякина. Оркестр существует при поддержке Государственной филармонии джазовой музыки. Музыканты не только продолжают традиции знаменитых оркестров Тэда Джонса-Мела Льюиса, Каунта Бейси, Куинси Джонса и Роба Макконелла, но и исполняют оригинальные аранжировки джазовых стандартов и произведения русских композиторов. Билеты на концерт в Пскове можно купить ЗДЕСЬ

23 августа в 19:00 там же запланирован концерт «Золото Вены», в рамках которого Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского исполнит шедевры великих австрийских композиторов. «Зрители получат возможность не только насладиться вдохновенной музыкой на фоне исторических памятников, но и порадовать себя напитками от ресторана «Покровский», посетить зону интерактивности и сделать фото в удивительно красивом месте», - отметили в дирекции. Билеты на концерт оркестра -ЗДЕСЬ.

Для зрителей 18+.