Начался ПАИ-live с руководителем объединенного Псково-Изборского музея (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

12:01, 18 июля 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации. Гость проекта ПАИ-live - и. о. директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. Он возглавил крупнейшее музейное объединение региона накануне и теперь должен подготовить его к передаче на федеральный уровень. По словам нового руководителя, это произойдет в ближайшие месяцы.

Во время прямого эфира Александр Голышев расскажет, как проходило объединение двух крупнейших музеев Псковской области, объяснит, что изменится накануне получения федерального статуса, а также подведет итоги работы Псковского музея-заповедника в Ганзейские дни, даст оценку реконструкции башен и стен Псковского кремля.

Свои вопросы Александру Голышеву можно оставить на странице ПАИ-live.