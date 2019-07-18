Марина Гаращенко: Полноценную поддержку должны получать те, кто находится на «медицинской передовой» в районах

12:27, 18 июля 2019, ПАИ

«Важно, чтобы полноценную поддержку получали те, кто находится на «медицинской передовой» в районах, поселках и деревнях», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе рабочего выезда в Пустошкинский района 17 июля. Она посетила местную больницу и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Марина Гаращенко подчеркнула, что именно сотрудникам медучреждений в районах приходится брать на себя всю ответственность за первичную диагностику. «От качества работы фельдшеров зависит своевременность, оперативность и правильность дальнейшего оказания медицинских услуг», — заметила она.

Председатель комитета по здравоохранению обсудила с персоналом ФАПа в деревне Соино возможность увеличения времени работы, в ФАПе в деревне Вербилово зашла речь о проведении ремонта, в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Копылок обсуждалось кадровое обеспечение.

Также Марина Гаращенко осмотрела пустошкинскую больницу. Её провели в хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, инфекционное и детское отделения. В последнем председатель комитета констатировала, что медицинский персонал занимается не только оказанием качественной медицинской помощи, но и создает приятную атмосферу для юных пациентов. Особое внимание она уделила и гинекологическому отделению больницы, где нужно увеличить койко-места дневного стационара.

На встрече с коллективами обсуждались вопросы укомплектованности ФАПов медицинским оборудованием и медикаментами. По итогам визита Марина Гаращенко поручила предусмотреть работу мобильного передвижного ФАПа на период плановых отпусков медработников и выездную работу по обслуживанию сельского населения.

Озвученные в рамках поездки вопросы председатель комитета взяла на личный контроль и заявила, что решения будут найдены в рабочем порядке.