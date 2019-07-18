Музейный центр будет создан в доме Постникова в Пскове в ноябре

13:58, 18 июля 2019, ПАИ

«В ноябре в малом доме Постникова в Пскове будет создан музейный центр, где псковичи в раннем возрасте смогут получить «музейную прививку», - заявил и. о. гендиректора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Голышев отметил, что молодые псковичи должны понимать, в каком уникальном городе живут. По его мнению, тогда они станут настоящими гражданами и активными людьми, и смогут сами решать свою судьбу. «Музей — целый мир», - подчеркнул он.

По словам Александра Голышева, пройдет несколько месяцев, и в ноябре будет сдан дом Постникова. «Псковичи, когда войдут, — ахнут. Увы, Поганкины палаты померкнут», - отметил он.

Руководитель учреждения сообщил, что первая экспозиция в доме Постникова будет готовка к декабрю. Он отметил, что псковичи смогут увидеть интерьерный показ: настоящие печи, межстенные переходы. «Сама экскурсия по зданию — настоящая среда, которая позволит постичь, как жили люди», - уточнил он.

Александр Голышев добавил, что в малом доме Постникова будет интерактивный театр, центр музейной педагогики, который приобщит человека к культурным ценностям. «Каждый школьник должен пройти через эти залы. Отбоя от детей точно не будет», - уверен он.

Псковский и Изборский музеи-заповедники официально объединились 11 июля. Решение о передаче объединенного музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. С инициативой придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса ранее выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его поручению в конце 2018 года при администрации области создана рабочая группа по вопросам объединения музеев под председательством вице-губернатора Веры Емельяновой. В ее состав вошли руководители областных комитетов по культуре, по управлению государственным имуществом, правового управления, а также специалисты Псковского и Изборского музеев-заповедников.