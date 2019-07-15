0
17:25
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
16:25
Почему жителей не предупреждают о банкротстве «управляек»?
14:30
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
14:05
Псковский и Изборский музеи официально объединились
13:01
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
12:06
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
11:25
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Еще новости
Общество

Псковский и Изборский музеи официально объединились

Фото Дарьи Хватковой

Псковский и Изборский музеи-заповедники официально объединились. Как сообщается на сайте псковского музея, новое учреждение называется ГБУК «Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник».

Государственная регистрация музея была завершена 11 июля. Отмечается, что сейчас началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса — такое решение было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского.

4 марта администрация Псковской области подписала соответствующее распоряжение о создании нового учреждения культуры.

19 февраля председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева сообщила, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова директором объединенного музея региона станет «третье лицо», а не один из бывших директоров областных музеев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Объединение Псковского и Изборского музеев
Псковский и Изборский музеи официально объединились Александр Голышев назначен общественным советником губернатора по вопросам культуры и музейного дела Зинаида Иванова: Конструкция переходного периода в процессе создания объединенного федерального музея в Псковской области должна быть устойчивой Жанна Малышева: От объединения псковских музеев мы ожидаем повышения уровня финансирования Александр Голышев: Федеральный музей-заповедник предусматривает и новые должности, и повышение зарплаты Процесс создания объединенного федерального музея в Псковской области проконтролирует рабочая группа Общественной палаты региона Жанна Малышева: Будем бороться, чтобы максимальное количество объектов вошло в состав объединенного федерального музея Александр Голышев будет курировать создание федерального музея в статусе советника губернатора Жанна Малышева: Будет правильно, если объединенный музей назовут «Псково-Изборским»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
15 июля 2019
Более 1000 школьников приедут в Псковскую область в рамках программы «Моя Россия»
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
15 июля 2019
Александр Голышев возглавил Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник
Псковский и Изборский музеи официально объединились
15 июля 2019
Псковский и Изборский музеи официально объединились
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
15 июля 2019
«Ростелеком» запустил в Великих Луках и Острове летний тарифный план «Мятный»
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
15 июля 2019
250 млн сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
15 июля 2019
Великолучанин нокаутировал узбекского боксера на RCC Boxing Promotion 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
15 июля 2019
Келью преподобного Симеона открыли после реконструкции в Псково-Печерском монастыре
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 июля 2019
Реконструкция прорыва «Линии «Пантера» состоялась под Островом (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...