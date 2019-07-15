Псковский и Изборский музеи официально объединились

14:05, 15 июля 2019, ПАИ

Псковский и Изборский музеи-заповедники официально объединились. Как сообщается на сайте псковского музея, новое учреждение называется ГБУК «Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник».

Государственная регистрация музея была завершена 11 июля. Отмечается, что сейчас началась работа по приданию новому музейному объединению федерального статуса — такое решение было принято в августе прошлого года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского.

4 марта администрация Псковской области подписала соответствующее распоряжение о создании нового учреждения культуры.

19 февраля председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева сообщила, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова директором объединенного музея региона станет «третье лицо», а не один из бывших директоров областных музеев.