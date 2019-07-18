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Общество

Директора Псковского и Изборского музеев останутся руководителями структурных подразделений в новом заповеднике

Бывшие директора Псковского и Изборского заповедников теперь являются руководителями структурных подразделений объединенного музея. Об этом заявил и. о. генерального директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в прямом эфире проекта ПАИ-live 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, бывшие директора будут обеспечивать выполнение всех планов и заданий. Их статус меняется только в юридических документах, а в остальном они работают также, как и ранее, пояснил гость эфира.

Александр Голышев отметил, что в объединённом музее поменялся только главный бухгалтер, которая приехала из Изборска. По его словам, этот сотрудник понимал задачи Изборского музея, и ему было легче интегрироваться в объединенный музей. Также руководитель нового учреждения сообщил, что на свою должность вернулся заместитель директора по науке.

Офис объединённого заповедника будет в Пскове. «У нас здесь единая кадровая служба, бухгалтерия, фондовая служба. Это действительно музей заповедник, интегрирующий два музея», - пояснил Александр Голышев.

11 июля Псковский и Изборский музеи-заповедники официально объединились. Решение о передаче объединенного музея-заповедника на федеральный уровень было принято в августе 2018 года по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. Инициатором придания Псковскому и Изборскому музеям-заповедникам федерального статуса был губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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