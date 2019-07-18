Комиссия Минздрава прибыла в Псковскую область по приглашению губернатора

15:55, 18 июля 2019, ПАИ

Комиссия Министерства здравоохранения РФ прибыла в Псковскую область по договорённости губернатора Михаила Ведерникова с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. С директором Департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава РФ Ириной Купеевой, заместителем директора финансово-экономического департамента Минздрава Петром Кузенко, экспертами проектного офиса Министерства 18 июля встретились первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и представители комитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

На встрече шла речь о реализации национального проекта «Здравоохранение» в Псковской области и программы «Земский доктор». Представители Минздрава отметили, что в следующем федеральное софинансирование программы «Земский доктор» будет увеличено. Марина Гаращенко поблагодарила Минздрав за поддержку и подчеркнула, что реализация нацпроекта «Здравоохранение» находится на особом контроле в Псковской области.

Обсуждались также кадровый вопрос и обеспечение качественными медуслугами отдалённых районов региона.

Вера Емельянова отметила, что в Псковской области проживают порядка 600 тысяч человек, которых обслуживают более 40 учреждений здравоохранения и 347 фельдшерско-акушерских пунктов. Она подчеркнула актуальность для региона вопроса по привлечению медицинских кадров. «В Псковской области не должно быть столько врачей, сколько мы можем себе позволить, специалистов должно быть столько, сколько необходимо для обеспечения качественного медицинского обслуживания жителей. Эту задачу ставит перед нами губернатор», — заявила Вера Емельянова.

В этой связи представители Минздрава обратили внимание на перспективу создания в регионах многофункциональных центров медицинской помощи.

Вера Емельянова заявила, что в этой программе Псковская область готова стать пилотным регионом. «Учитывая наше географическое расположение на границе трех стран, реализация этого проекта позволила бы создать у нас модель учреждения здравоохранения, отвечающего в том числе и требованиям международного уровня», — сказала вице-губернатор.

Псковской области выделены 500 млн рублей на обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Поступление этих средств стало возможным после того, как президент России Владимир Путин поддержал соответствующее обращение Михаила Ведерникова. Решение о выделении денег на недавнем заседании Правительства РФ озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев.