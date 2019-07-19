0
16:46
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
15:09
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
14:01
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
13:56
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
13:31
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
12:54
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
12:52
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
Еще новости
Общество

555-ю годовщину со дня основания отметит Красногородск

555-ю годовщину со дня основания поселка и 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков отметит Красногородск 20 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области

День поселка жители начнут отмечать шествием от стадиона к центральной площади. В колонне пройдут представители муниципалитета, организаций и предприятий Красногородска, ветераны войны, жители и гости населенного пункта.

В 11:00 на площади состоится митинг, где с памятными датами поздравит глава муниципального образования Валентина Понизовская и другие официальные лица. Затем к воинскому захоронению в центре поселка возложат цветы.

Кроме этого, пройдут несколько спортивных мероприятий: соревнования по пляжному волейболу и товарищеский матч между командами Красногородского и Пустошкинского районов. Завершится праздник фейерверком и дискотекой.

Накануне 75-летия освобождения района в районной библиотеке прошли историко-краеведческие чтения, добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
19 июля 2019
Оксана Федорова с актёром из «Игры престолов» проведёт Дрезденский бал
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
19 июля 2019
Михаил Ведерников представил опыт работы с молодёжью в Псковской области на Совете безопасности
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
19 июля 2019
Какая погода будет в Пскове в День города рассказала Тала Нещадимова
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
19 июля 2019
Международные соревнования по спортивному ориентированию проходят в Псковской области
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
19 июля 2019
В Пскове идет сбор пожертвований на строительство храма в честь Святителя Луки
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
19 июля 2019
Артистка Инна Чурикова из-за травмы на сцене попала в реанимацию
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
19 июля 2019
Первый международный фестиваль колокольного звона пройдёт в Псковской области
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району
19 июля 2019
Александр Баранов: Масштабные соревнования приносят дополнительную славу Пушкиногорскому району

Идет загрузка...