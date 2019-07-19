555-ю годовщину со дня основания отметит Красногородск

16:19, 19 июля 2019, ПАИ

555-ю годовщину со дня основания поселка и 75-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков отметит Красногородск 20 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области

День поселка жители начнут отмечать шествием от стадиона к центральной площади. В колонне пройдут представители муниципалитета, организаций и предприятий Красногородска, ветераны войны, жители и гости населенного пункта.

В 11:00 на площади состоится митинг, где с памятными датами поздравит глава муниципального образования Валентина Понизовская и другие официальные лица. Затем к воинскому захоронению в центре поселка возложат цветы.

Кроме этого, пройдут несколько спортивных мероприятий: соревнования по пляжному волейболу и товарищеский матч между командами Красногородского и Пустошкинского районов. Завершится праздник фейерверком и дискотекой.

Накануне 75-летия освобождения района в районной библиотеке прошли историко-краеведческие чтения, добавили в пресс-службе.