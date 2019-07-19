Цифровое чучело в виртуальной саванне: каким вышел авторемейк «Короля Льва» от Disney

17:57, 19 июля 2019, ПАИ

В прокате «Король Лев» - очередной авторемейк классического мультфильма студии Disney, душераздирающая драма о предательстве, прощении и, конечно, об истинном предназначении царя зверей. Муслим Камалов считает, что режиссер Джон Фавро с помощью самых современных цифровых технологий лишь выветрил из оригинального мультфильма всю душу и напрочь уничтожил атмосферу.

На бескрайних живописных просторах Африки, в тихой саванне правит царь зверей, благородный и отважный лев Муфаса. В то время, как его родной брат Шрам - озлобленный и завистливый - в одиночестве просиживает шерстяные штаны в мрачной пещере. У Муфасы рождается наследник трона Симба: в этот день его торжественно поднимают на руках на краю скалы, чтобы с гордостью представить всему животному сообществу. Шрам же задумал неладное: он мечтает свергнуть родного брата и избавиться от принца саванны дабы править остатками прайда, поэтому и убалтывает диких гиен, что живут по соседству, на слоновьем кладбище. Коварный план удается воплотить в жизнь - Муфаса лежит бездыханный, а маленький Симба изгнан из родных прерий.

Дальше раскрывать сюжет будет бессмысленным занятием, да и, собственно, этого даже не требуется, поскольку это очередной диснеевский авторемейк: live-action версия «Короля Льва» дословно повторяет оригинал - идет след в след за мультфильмом 1994 года. Тогда зачем нужен был этот свежий вариант от студийного кудесника Джона Фавро? Во-первых, чтобы на реальном опыте обкатать новейшие цифровые технологии мега-студии и, стоит отметить, результат действительно впечатляет: невообразимая компьютерная графика фотографического качества, анимация, пейзажи, животные и прочая мелкая живность переносят вас в Африку и заставляют наблюдать, как на горизонте медленно встает солнце под звуки «Circle Of Life», грациозно летят птицы и бегут в даль жирафы с бегемотами. Этими достижениями в CG создатели хвастаются добрую половину фильма, отчего уже становится как-то за них неловко, а в голове созревает сомнение. Во-вторых, конечно, «Король Лев» — это еще одно звено в большой цепи наполеоновских планов Disney: дальновидные боссы и расчетливые продюсеры быстро смекнули, что танцы на старых костях с новыми бубнами приносят больше прибыли, да и ностальгия - что-то вроде бесконечного топлива, которое не подешевеет.

Но именно здесь, в «Короле Льве» с этой самой «доброй ностальгией» происходит что-то весьма странное. Если в том же, скажем, недавнем «Аладдине» четко ощущалась связь с оригиналом, как на уровне эмоций, так и видеоряда, то просмотр «Короля» такого эффекта, увы, не дает. Здесь на первый план вылезает именно безупречная, вылизанная донельзя визуальная составляющая. Картина, словно повторяющая утомительнейшую субботнюю передачу на Animal Planet (или Nat Geo Wild, нужное подчеркнуть), сделана в угоду реализму, но, как оказалось, эта реалистичность убивает, в буквальном смысле, все живое. Пиксельный мир, в общем, победил. Поэтому, как только в игру вступают персонажи-главные герои, как только они начинают взаимодействовать друг с другом, становится ясно, что технологии высосали из оригинального мультфильма всю душу, отчего зритель не ощутит эмоциональной привязки. Другими словами, все животные в ремейке - будь то львы, кабаны, сурикаты или гиены с туканами - из-за погони за реалистичностью, к сожалению, стали похожи лишь на собственные набитые цифровые чучела. Смотреть, как облезлая хрюшка Пумба «веселится», Симба «грустит», а Тимон «поет» становится все невыносимее, по большей части это заслуга высокотехнологичной компьютерной графики: сколько бы эмоций зверьки не выражали, они так и остаются с каменными лицами животных, практически мертвыми, еле различимыми черными глазами и лишь двигающимися под слова (иногда и вовсе с рассинхроном) ртами. Невозмутимость и спокойствие на мордашках животных в довольно напряженных сценах картины порой вызывает странные ощущения - точнее, сильно ошеломляет, в худшем смысле этого слова.

Технологии лишили нас возможности испытать те же эмоции и ощущения, что и 25 лет назад, а новому поколению - пережить их в первый раз. И, кстати, если в оригинальном мультфильме присутствовала добрая порция юмора, то в live-action версии он также куда-то испарился, улетел в неведомые края. Там, где тихо-мирно покоится оригинал. Вместо всего этого - Джон Фавро и Disney предложили нам двухчасовой выпуск «В мире животных» без закадрового Дроздова, с чудовищно неприятной плоской атмосферой и бесчувственными, черствыми персонажами-чучелами - настоящий ночной кошмар таксидермиста, на месте которого не хочется оказаться. Но, к сожалению, приходится.