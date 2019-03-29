Кирпичная кладка в имитации плитки

09:43, 22 июля 2019, ПАИ

Наверняка вам приходилось видеть в интерьере домов и квартир стену из кирпича в качестве декоративного элемента. Выложенная полностью либо фрагментами она автоматически привлекает к себе внимание. Легкости и элегантности ей добавляет керамическая плитка, заменяющая собой кирпичный аналог. Подобный элемент декора можно увидеть как в прихожей, так и ванной, на кухне или в гостиной. Не секрет, что с помощью облицовки его создать намного проще и экономичнее.

В настоящее время подобрать керамику, похожую на кирпич, – не проблема. Изготовленная в имитации популярного строительного материала, она довольно быстро получила широкое распространение. Вначале на отечественный рынок стали поступать изделия от европейских производителей. Например, итальянские производители плитки являются лидерами на рынке отделочных материалов для ванной и кухни. Среди их продукции имеется и этот вид покрытия. Уже позднее появилась плитка «под кирпич» российских брендов, которая привлекла потребителей отличным соотношением цены и качества. Благодаря прекрасной декоративности керамические кирпичики стали использовать в своей работе и ремонтники и профессиональные дизайнеры. В настоящее время этот способ оформления стены уверенно вошел в частный и коммерческий сектор. Загородные дома, офисы, рестораны и прочие объекты недвижимости зачастую декорируются плиткой в виде кирпичной кладки. Она прекрасно подходит для акцентного доминирования, когда требуется выделить ту или иную зону пространства.

Миниатюрные кирпичики органично уживаются со многими стилями, начиная с классики и заканчивая «кантри». Фрагменты из них можно встретить в дизайне такого роскошного направления, как «арт-деко», где они обыграны необычайно элегантно. Плитка этой категории выпускается для внутренней или наружной отделки. За счет своей прочности и высокой влагостойкости некоторые ее виды спокойно переносят атмосферные явления, температурные перепады, механические удары и прочие воздействия агрессивной среды. Такие покрытия можно смело использовать для экстерьеров. Сегодня можно подобрать оптимальный вариант по интересующей вас цене, в зависимости от материальных возможностей. Это могут быть как бюджетные образцы, так и изделия класса «премиум».

Благодаря своему малому весу плитка «под кирпич» – разумное решение для наружной облицовки. Во-первых, это связано со снижением нагрузки на стену. Во-вторых, можно не бояться, что кирпичная кладка под своим весом сползет вниз. Осуществить монтаж собственными силами не представляет особых сложностей даже для непрофессионала, что, конечно же, еще один плюс, который говорит в пользу данного материала. Ошибаются те, кто считает, что кирпичная кладка подходит исключительно для загородных домов, коттеджей. Не менее ярко она засияет в пределах стандартной квартиры.

Несмотря на достаточно широкий спектр расцветок плитки в имитации кирпича, все же, наибольшее распространение получили белый и красный. Если с помощью светлых оттенков удобно решать задачи по визуальному увеличению тесного пространства, то яркие кирпичики незаменимы при создании яркого акцента. Нарядности добавит глянцевое покрытие облицовки, которое в последнее время все чаще стали использовать современные производители как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.