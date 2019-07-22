За 14 фактов сбыта наркотиков будут судить великолучанина

16:44, 22 июля 2019, ПАИ

25-летнего жителя Великолукского района, уроженца Республики Казахстан, будут судить за 14 фактов незаконного сбыта наркотиков через Интернет, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

В феврале безработный молодой человек в мессенджере Telegram договорился о сбыте наркотиков с одним из преступников. С 22 по 28 февраля злоумышленник предоставил великолучанину через закладки под козырьком подъезда одного из домов и в земле возле гаражей в Великих Луках расфасованное на индивидуальные потребительские дозы в 3 и в 11 свертках наркотическое средство - 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он, (синонимы а-PVP, а-пирролидиновалерофенон).

Три свертка великолучанин переместил в новые места закладок, после чего сделал фотографию и краткое описание мест закладки и направил эту информацию соучастнику преступления. Информацию об 11 извлеченных из закладки свертках, подлежащих перемещению в места сбыта, обвиняемый не успел направить соучастнику, поскольку его задержали сотрудники полиции.

Молодого человека обвинили в совершении 3 преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ и 11 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, добавили в прокуратуре.