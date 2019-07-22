Фестиваль «Псковские жемчужины» пройдёт в Пушкинских Горах

16:39, 22 июля 2019, ПАИ

С 26 по 31 июля в Пушкинских Горах пройдёт XVIII всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины». Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном доме детства и юношества «Радуга», в этом году фестиваль посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 75-летию с момента освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков.

Открытие фестиваля состоится 26 июля в 17:00 в научно-культурном центре Пушкинских Гор. На конкурсную программу соберутся около 80 участников из Пскова, Твери, Череповца, Тулы, Калуги, Санкт-Петербурга, Пермского края и Латвия.

В рамках фестиваля пройдут концерты, творческие встречи, конкурсные показы, конференции, мастер-классы и образовательные экскурсии по музеям-усадьбам.

Организаторы фестиваля отметили, что мероприятие способствует формированию сообщества, имеющего подлинный интерес и уважительное отношение к народной культуре как своего, так и других народов. По данным организаторов, за годы проведения фестиваль познакомил зрителей с национальной культурой сету, бурят, тувинцев, латышей, белорусов и других.