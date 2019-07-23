Татьяна Пустошкина: Делегации увидели великолепное отношение псковичей к Ганзейским дням

14:35, 23 июля 2019, ПАИ

Делегации, которые приехали в Псков на 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, отмечали, что увидели великолепное отношение горожан к празднику и получили эмоции от жителей Пскова. Об этом заявила директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Пустошкина напомнила, что после проведения международного праздника проходила итоговая пресс-конференция, на которой руководство Ганзейского союза отмечало, что Псков задал высокую планку организации и проведения Ганзейских дней. Она отметила, что существует ряд протокольных, рабочих мероприятий, на которых городам-организаторам Ганзейских дней каждый год говорится, что и как надо сделать.

Между тем руководитель Ганзейской дирекции отметила, что в Европе давно не существует таможенных вопросов и прохождения границы, поэтому изначально европейские делегации говорили о том, что им будет сложно ехать на праздник из-за этих формальностей. Она напомнила, что ввоз для европейцев был облегченный, но при этом все списки товаров, которые ввозили на Ганзу, были прозрачные и аккредитованы.

Однако, по её словам, после того, как они всё это прошли и отпраздновали Ганзу в Пскове, делегации поняли для чего всё это было введено. По её словам, европейцы отметили, что все процедуры, которые им пришлось пройти стоили того, чтобы попасть на праздник и увидеть великолепное отношение горожан к празднику и получить эмоции от торжества и жителей города.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове проходили с 27 по 30 июня. По данным правоохранительных органов участниками всех ганзейских мероприятий стали более 200 тысяч человек.