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Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзы в Пскове
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Общество

Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзы в Пскове

Более 200 тысяч человек стали участниками всех мероприятий 39-х Ганзейских дней Нового времени, которые проходили в городе Пскове с 27 по 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на данные представителей правоохранительных органов.

Только в Псковском кремле на торжественной церемонии закрытия Ганзейских дней в Пскове собрались около 5 тысяч жителей и гостей города. Праздничный ганзейский салют посмотрели 40 тысяч гостей и жителей Пскова. В площадки первого международного кинофестиваля «Западные ворота» посетили около 30 тысяч человек.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзы в Пскове
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Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзы в Пскове
Закрытие 39-х ганзейских дней нового времени в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 июня 2019
Закрытие 39-х ганзейских дней нового времени в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Шествие делегаций из стран Ганзейского союза (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 июня 2019
Шествие делегаций из стран Ганзейского союза (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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30 июня 2019
Псковский губернатор поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке и проведению Ганзы-2019
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
30 июня 2019
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
30 июня 2019
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
30 июня 2019
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
30 июня 2019
40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове

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