Более 200 тысяч человек стали участниками Ганзы в Пскове

20:17, 30 июня 2019, ПАИ

Более 200 тысяч человек стали участниками всех мероприятий 39-х Ганзейских дней Нового времени, которые проходили в городе Пскове с 27 по 30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на данные представителей правоохранительных органов.

Только в Псковском кремле на торжественной церемонии закрытия Ганзейских дней в Пскове собрались около 5 тысяч жителей и гостей города. Праздничный ганзейский салют посмотрели 40 тысяч гостей и жителей Пскова. В площадки первого международного кинофестиваля «Западные ворота» посетили около 30 тысяч человек.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.