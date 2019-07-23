Ограничение числа гостей на открытии Ганзейских дней в Псковском кремле связали с мерами безопасности

12:46, 23 июля 2019, ПАИ

Ограничение количества гостей на церемонии открытия 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове было связано с принимаемыми мерами безопасности. Об этом сообщила директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она добавила, что в день открытия Ганзейских дней 27 июня для всех состоялся «замечательный вечерний концерт» на Октябрьской площади, который стал непосредственной частью открытия, и, как отметила Татьяна Пустошкина, не менее привлекательной. По ее мнению, эта точка «вобрала в себя всю ганзейскую атмосферу».

«Мы не окрыли здесь Америки. В том же Любеке — столице Ганзы — было точно так же. Первая часть церемонии открытия была по пригласительным билетам, а потом был общий концерт для всех», — пояснила она.

При этом Татьяна Пустошкина подчеркнула, что церемония открытия Ганзейских дней практически всегда проходит в исторической части городов. «Желательно, в исторических декорациях», — добавила директор Ганзейской дирекции.