Международные Ганзейские дни торжественно открыли в Пскове (ВИДЕО)

17:16, 27 июня 2019, ПАИ

27 июня в Пскове торжественно открыли 39-ые Международные Ганзейские дни Нового времени, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В этот день в Псковском кремле под открытым небом состоялся Международный хоровой праздник, который собрал более 800 хористов.

В церемонии участвовали вице-премьер правительства России Ольга Голодец, представители органов исполнительной и законодательной власти европейских стран и городов Русской Ганзы, жители и гости Пскова.

Перед началом концерта Ольга Голодец и губернатор Псковской области Михаил Ведерников за кулисами пообщались с юными исполнителями и пожелали им успешного выступления. «Поем только на 5 с плюсом», — наставляла хористов Ольга Голодец.

Затем она поднялась на сцену и поприветствовала гостей Ганзы. Она напомнила об истории праздника и о том, что Ганзейский союз объединяет 16 стран мира и 192 города. «Если раньше это были экономические связи, то теперь это культурные и гуманитарные традиции. Для нас эти традиции и связи очень важны, они помогают укрепить взаимопонимание наших стран», - заявила вице-премьер. Она отметила, что на участие в церемонии открытии Ганзейских дней в Пскове претендовали многие коллективы, но сцену было решено отдать детям – как символ того, что все происходящее делается ради общего будущего.

Следующим слово взял Михаил Ведерников: «Рад привет вас на церемонии открытия Ганзейских дней. 628 лет назад в Изборске был подписан первый русско-ганзейский договор. Тогда никто не мог предположить, что эта связь сохранится, и спустя века соберет в Пскове делегации из десятков городов. За это историческое чудо я хочу поблагодарить Международный Ганзейский союз и его президента Яна Линденау».

Особые слова благодарности он адресовал президенту России и правительству РФ за поддержку, которая была оказана Пскову в период подготовки ганзейских дней. Поблагодарил губернатор и Ольгу Голодец, которая возглавила федеральный оргкомитет проведения Ганзы и лично курировала проекты.

«Мы рады видеть здесь делегации европейский стран. Наши гости смогут принять участие в турнирах и выставках, побывают на ярмарке, попробуют кухню разных народов. Уверен что за эти 4 дня мы приобретем крепкие связи и вместе запустим новые проекты. Желаю всем гостям хорошего настроения и добро пожаловать в ганзейский Псков», - сказал глава региона.

По случаю открытия Ганзы он получил из рук мэра Любека (Германия), президента Международного Ганзейского союза Нового времени Яна Линденау символический и довольно традиционный для этого ганзейского города подарок – свечи. «Несмотря на то, что день начался с дождя, все мы видим: как только начинаются Ганзейские дни, дождь прекращается», - обратился к гостям Ян Линденау и отметил прекрасную организацию мероприятия. Он добавил, что уже через пару часов сможет назвать всех одной ганзейской семьей. «Ганза - отличная площадка для создания межъевропейского сотрудничества», - уверен он.

По итогам проткольной части церемонии на сцену вышли более 800 хористов в составе сводного детского хора Российской Федерации и стран - участниц Ганзейского союза. Произведения мировой и русской классики, фольклорные композиции исполнили порядка 700 ребят из 58 регионов России и около 150 исполнителей зарубежного сводного детского хора из Глузберга (Германия), Полоцка (Белоруссия), Нарвы (Эстония) и Цесиса (Латвия), хоров Пскова и Псковской области. Сопровождение обеспечил Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Дирижер — Заслуженный деятель искусств России Андрей Петренко.

Среди солистов были известные российские оперные певцы Николай Диденко, Павел Лаус, Агунда Кулаева, Любовь Петрова. Некоторые песни исполнили и юные талантливые участники детского сводного хора.

В музыкальную программу вошли песня из кинофильма «Мы за мир» — «Летите, голуби» (муз. И. Дунаевский, сл. М. Матусовского), «Gloria» из «Нельсон-мессы» (муз. Й. Гайдна), два хора «О, Фортуна!» из кантаты «Carmina Burana» (муз. К. Орфа), «Катюша» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского), русская народная песня «Вдоль по Питерской», «Ода к радости» — финал 9-й симфонии Л. В. Бетховена.

Гости Международного хорового праздника услышали попурри из народных и популярных песен стран Ганзейского союза. Прозвучали фрагменты любимых песен Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Финляндии, Белоруссии и России.

Завершилась программа праздника песней «Дадим шар земной детям» (муз. Д. Иванова, сл. Н. Хикмет).

Концерт вели актер и телеведущий Юлиан Макаров и актриса театра и кино Валерия Ланская.

Праздничные мероприятия продолжатся в 18:00 на Октябрьской площади в Пскове, где состоится праздничная программа для гостей и жителей города.

Ганзейские дни продлятся по 30 июня, в рамках фестиваля запланированы Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», международный кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многое другое. Всего в Псков на Ганзу приехали делегации из 89 городов Ганзейского союза.

Фоторепортаж с открытия Ганзейских дней в Пскове ЗДЕСЬ.

Подробная программа Ганзы ЗДЕСЬ.