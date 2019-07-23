Татьяна Пустошкина: Львиная доля мероприятий Ганзы не получилась бы без волонтеров

13:23, 23 июля 2019, ПАИ

Без волонтеров не получилась бы львиная доля организационных моментов на 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове 27-30 июня. Об этом сообщила директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Пустошкина отметила, что очень впечатлилась работой волонтеров, которые неформально подошли к мероприятию. По ее словам, они доносили информацию до каждого человека, до каждой делегации, и помогали решать мелкие организационные вопросы, связанные с багажом, встречами с водителями и так далее.

Руководитель Ганзейской дирекции подчеркнула, что все ответственно подошли к своим задачам. При этом она отдельно отметила волонтеров, которые дежурили на Ганзейском рынке. «То, как они подошли к этому, мое самое большое впечатление», — добавила Татьяна Пустошкина.

На время проведения Ганзейских дней в Пскове организаторы задействовали 740 волонтеров, для которых, как отметила Татьяна Пустошкина, было организовано питание. За активную помощь добровольцев наградили 2 июля.