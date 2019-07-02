Порядка 400 волонтеров наградят в Пскове за участие в Ганзейских днях

19:30, 02 июля 2019, ПАИ

Порядка 400 волонтеров, которые приняли участие в проведении 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, наградят в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 2 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Уже начали работу интерактивные площадки для волонтеров Ганзейских дней. Сейчас в стенах «Простории» волонтерам показывают видеоролик о их работе в дни международного фестиваля. После церемонии награждения для них состоится дискотека.

Всего в Ганзейских днях участвовало более 700 добровольцев. Они помогали в благоустройстве города, сопровождении иногородних и зарубежных гостей, туристических групп, принимали участие в организации праздничных и деловых мероприятий.