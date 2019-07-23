Ветки с названиями Ганзейских городов из композиции в центре Пскова раздали делегациям

13:54, 23 июля 2019, ПАИ

Ветки с названиями городов от композиции на Октябрьской площади в Пскове раздали делегациям 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в качестве сувениров. Об этом сообщила руководитель Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Пустошкина сообщила, что декоративный элемент — композицию на Октябрьской площади пришлось разобрать 30 июня из-за того, что в 0:00 необходимо было открыть движение транспорта по Октябрьскому проспекту. По её словам, города-участники Ганзейских дней попросили дать веточку с названием города, а некоторые ветки были розданы в качестве сувениров.

С 27 по 30 июня в Пскове прошли 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Федеральный и региональный оргкомитеты под руководством вице-премьера Ольги Голодец и главы региона Михаила Ведерникова занимались подготовкой Ганзы. На псковских Ганзейских днях побывали более 200 тысяч человек.