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Общество

Великолукский мясокомбинат поддержал акцию для ветеранов

Великолукский мясокомбинат присоединился к акции по поддержке и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны в Псковской области. Как рассказали Псковскому агентству информации на предприятии, в рамках встречи, прошедшей в Себежском районе, было организовано застолье с бесплатным угощением. За столом чествовали ветеранов, звучали слова благодарности, для гостей исполняли песни и поэтические композиции. Кроме того, всем пришедшим участникам партизанского движения и ветеранам войны были вручены подарки.

«Надеемся, что подобные встречи останутся доброй традицией, и преемственность поколений поможет ещё долго восхвалять подвиг бойцов и народа, защищавших свою родину от фашистских захватчиков», - подчеркнули на предприятии.

Встреча прошла на «Кургане Дружбы», на мероприятии присутствовали около 160 ветеранов.

Здесь в годы войны сражались с врагом партизанские отряды, в лесах скрывалось около 9 тысяч человек, около 2 тысяч из них — дети. Сегодня это место, где примыкают друг к другу границы трех государств, — России, Латвии, Белоруссии. Ежегодно в июле здесь проводится встреча ветеранов трех стран.

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