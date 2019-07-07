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Общество

Юбилейный Курган Дружбы проходит в Себежском районе

60-я международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» открывается 7 июля в Себежском районе в точке пересечения границ трёх стран, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На Курган Дружбы прибыли официальные делегации трёх стран, участники молодёжного форума Псковской области, коллективы художественной самодеятельности, делегации всех муниципалитетов региона, а также жители и гости области.

На Кургане Дружбы дежурят две бригады Скорой помощи. В случае необходимости вертолёт санавиации сможет сесть на ближайшей подходящей площадке. Сформирован и специальный волонтёрский корпус для сопровождения делегаций ветеранов.

  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова
  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова
  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова
  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова
  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова
  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова
  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова
  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова
  • Курган Дружбы - 2019
    Фото: Ирина Потапова

Мобильную связь и интернет на кургане обеспечивают сразу несколько операторов. На празднике развернулась ярмарка изделий местных мастеров-ремесленников, а общественное питание и продажу продовольственных товаров обеспечивают три райпо.

В этом году принимающей стороной на Кургане Дружбы выступает Россия в лице Псковской области, поэтому основные памятные мероприятия проходят именно на территории Себежского района. Во время мероприятия состоится митинг, церемония возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трёх государств, лития по погибшим, праздничный митинг на центральной сцене, показательные выступления военнослужащих и концерт, откроется фотовыставка документов середины ХХ века из собрания Себежского краеведческого музея. Реконструкторы воссоздадут партизанский лагерь.

Традиционный Костёр Дружбы зажгут ветераны трёх государств. Участники встречи поделятся воспоминаниями, прочитают стихи, споют песни. Подробнее о программе можно прочитать ЗДЕСЬ.

О том, как проходил Курган Дружбы в прошлом году, читайте ЗДЕСЬ.

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