Идентификацию пользователей электронной почты хотят ввести в России

20:58, 23 июля 2019, ПАИ

В России хотят ввести идентификацию пользователей электронной почты. Соответствующий проект закона внесли сенаторы в Госдуму. Законопроект размещён в электронной базе данных на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект определяет понятие организатора сервиса электронной почты и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей Интернета, которые идентифицированы в порядке, которое устанавливает правительство.

Идентификация будет проходить с использованием номера мобильного телефона. Организаторы сервисов электронной почты будут заключать договоры об идентификации с оператором связи. Помимо этого они будут обязаны ограничивать передачу электронных сообщений, которые содержат запрещенную в России информацию.