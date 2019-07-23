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Общество

Идентификацию пользователей электронной почты хотят ввести в России

В России хотят ввести идентификацию пользователей электронной почты. Соответствующий проект закона внесли сенаторы в Госдуму. Законопроект размещён в электронной базе данных на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект определяет понятие организатора сервиса электронной почты и возлагает на него обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей Интернета, которые идентифицированы в порядке, которое устанавливает правительство.

Идентификация будет проходить с использованием номера мобильного телефона. Организаторы сервисов электронной почты будут заключать договоры об идентификации с оператором связи. Помимо этого они будут обязаны ограничивать передачу электронных сообщений, которые содержат запрещенную в России информацию.

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