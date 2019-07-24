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Общество

Проект «Детство без опасности» стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности». Цикл мероприятий в его рамках открыла встреча в Псковском перинатальном центре 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре сообщила, что целью встречи стала актуализация темы детской безопасности и привлечение к этому сотрудников здравоохранения. Она пояснила, что в рамках проекта при выписке матерей из роддомов с ними будут проводить консультации в целях профилактики детского травматизма.

«Ваш проект действительно очень важен и трудно переоценить его значение», - обратилась к организаторам вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева. 

Она напомнила, что в Пскове и Великих Луках действуют центры по профилактике ДТП, в школах проводятся занятия по безопасности дорожного движения. «С родителями обязательно нужно проводить профилактические мероприятия, особенно с молодыми, у которых нет навыков обращения с детьми», - заявила вице-губернатор. 

В финале встречи для молодых матерей провели тренинг по выбору и использованию детского кресла в автомобиле.

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