Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области

12:23, 24 июля 2019, ПАИ

Платные трассы пополняют дорожный фонд Псковской области более чем на 200 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе действуют 4 платные дороги: граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск, Остров – Вышгородок – граница с Латвией, Опочка – Дубровка – до границы с Белоруссией и участок трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель.

Также Борис Елкин отметил значительное финансирование, которое получает регион на дорожную деятельность из федерального бюджета. Он подчеркнул, что эти средства необходимо освоить.

Большим скачком вперёд он назвал участие региона в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого финансирование дорожных работ будет ежегодно расти.