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Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области
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Общество

Более 200 млн рублей приносят платные трассы дорожному фонду Псковской области

Платные трассы пополняют дорожный фонд Псковской области более чем на 200 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции 24 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В регионе действуют 4 платные дороги: граница с Эстонией – Печоры – Старый Изборск,  Остров – Вышгородок – граница с Латвией, Опочка –  Дубровка – до границы с Белоруссией и участок трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель.

Также Борис Елкин отметил значительное финансирование, которое получает регион на дорожную деятельность из федерального бюджета. Он подчеркнул, что эти средства необходимо освоить.

Большим скачком вперёд он назвал участие региона в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого финансирование дорожных работ будет ежегодно расти.

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