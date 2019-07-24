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Общество

Двух молодых людей ждёт суд за нападение с ножом на прохожего в Великих Луках

20-летнего жителя Великолукского района и 22-летнего жителя Невельского района осудят за разбойное нападение с ножом на прохожего в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел в ночь на 26 марта у дома на улице Зверева. Там на 30-летнего жителя Великолукского района напали двое молодых людей и, угрожая ножом, похитили два мобильных телефона, банковскую карту и деньги. Причиненный ущерб составил более 26 тысяч рублей. С похищенным нападавшие скрылись.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки с применением служебно-розыскной собаки в кратчайшие сроки задержали подозреваемых. Часть похищенного удалось изъять.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Расследование уголовного дела направлено в Великолукский городской суд.

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