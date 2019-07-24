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Общество

Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными

Фото Псковской епархии

Профессии, связанные с охраной и изучением памятников, с организацией музейного и экскурсионного дела становятся более востребованными. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, обращаясь на вступительных испытаниях к абитуриентам по направлению «Теология» в Псковском государственном университете.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, митрополит Тихон отметил, что Псковская область — самая богатая в России по количеству древних памятников церковной архитектуры, где с каждым годом растет количество туристов и паломников.

Владыка добавил, что студенты, обучающиеся по данному направлению, получат как базовое богословское образование, так и образование в области истории государства, истории искусств, музеологии и охраны объектов культурного наследия.

Фото Псковской епархии

Также митрополит Тихон рассказал о новой образовательной программе подготовки по направлению «Теология» с формированием дополнительных компетенций «Музейное дело» и «Охрана объектов культурного и природного наследия», которая начинает реализовываться с 2019/2020 учебного года.

По его словам, студенты за 4 года обучения на бакалавриате освоят православное вероучение, историю церкви, церковную архитектуру, церковное искусство,  античную философию, мировую и русскую художественную культуру, риторику, музейное дело, организацию туристической и паломнической деятельности и многие другие.

В этом году конкурс по направлению «Теология» для поступающих составил два человека на место — всего документы на поступление подали 21 человек.

Вступительные экзамены принимали митрополит Псковский и Порховский Тихон, врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, заведующая кафедрой Теологии ПсковГУ Марина Манойлова и преподаватели университета.

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